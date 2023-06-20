В День молодежи в Томске пройдет гастрофестиваль «Жимолость»

Праздник будет проходить в Томском переулке с 12.00 до 23.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске проведут гастрофестиваль на День молодежи 24 июня, сообщает мэрия города. Праздник будет проходить в Томском переулке с 12.00 до 23.00.

«Гости праздника смогут попробовать эксклюзивные блюда от ведущих заведений города, принять участие в кулинарных мастер-классах и дегустации», - рассказали о празднике в пресс-службе мэрии Томска.

Томичам обещают шоу иллюзионистов, детскую площадку, музыкальную программу, розыгрыши и подарки. А в меню томских заведениях общепита появились блюда с жимолостью.

Также в Томске из-за «Чеховских пятниц» перекроют проезд по Набережной реки Томи.