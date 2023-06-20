В томских заведениях общепита в меню появились блюда с жимолостью

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В томских заведениях общепита с 19 июня в меню появились блюда с жимолостью. В субботу, 24 июня, на площади Новособорной развернется гастрофетсиваль «Жимолость», сообщила пресс-служба областной администрации.

«С 19 июня по 2 июля томичи и гости города могут попробовать в ресторанах и кафе салаты, паштеты, пиццу, напитки, десерты, горячие и другие блюда с полезной сибирской ягодой – жимолостью», — говорится в сообщении.

Томские кафе и рестораны второй год предлагают томичам и гостям города гастрономические новинки. В заведениях можно попробовать различные блюда с жимолостью на свой вкус.

Блюда с этой ягодой начали появляться в ресторанах в рамках Дней жимолости в Томской области. Центральным событием станет гастрономический фестиваль «Жимолость». Он развернется в Томске 24 июня на площади Новособорной у здания СФТИ.

Полный список участников представлен на сайте гастрофестиваля.