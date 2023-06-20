В Томске в дни «Чеховских пятниц» перекроют проезд по улице Набережная реки Томи

Фото: Ксения Высотина

В Томске 23 и 30 июня, а также 7 июля в дни проведения Чеховских пятниц перекроют проезд по улице Набережная реки Томи, сообщили в мэрии.

Проезд будут перекрывать с 18:30 до 22:00 по улице Набережная реки Томи от площади Ленина, 10 до площади Ленина, 2 и на участке от проспекта Ленина до улицы Набережная реки Томи.

Движение будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.