За неделю в Томской области эвакуировали 131 транспортное средство

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За период с 9 по 15 июня за нарушения ПДД на дорогах региона эвакуировали 131 транспортное средство. Об этом сообщила сегодня пресс-служба УМВД России по Томской области

«В отношении 25 водителей-нарушителей составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки, из них 14– в отношении автолюбителей, которые, не имея законных оснований, оставили свои транспортные средства на парковке для инвалидов», - сказано в сообщении.

Кроме того, 47 водителям выписали штрафы за вождение транспортных средств со стеклами, степень светопропускания которых не соответствует техтребованиям.

За этот же период на автодорогах задержали 76 пьяных автолюбителей. Шестеро из них повторно управляли транспортными средствами, будучи нетрезвыми. На них завели уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в ДТП на пригородной трассе погиб человек. Водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

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