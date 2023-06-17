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Происшествия17 июня 2023 10:24

Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Томской области

Пострадавшего доставили в больницу
Алёна Мищенко
Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В Томской области 17 июня на трассе Камаевка — Асино — Первомайское перевернулся автомобиль Chevrolet Niva. В аварии погиб один человек, еще один бы доставлен в больницу, сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла 17 июня около 15 часов на 61 километре трассы Камаевка-Асино-Первомайское (между Асиновским и Первомайским районами).

«По предварительной информации водитель автомобиля Шевроле Нива двигался со стороны села Первомайского в сторону города Асино, не справился с управлением и совершил опрокидывание», — говорит в сообщении.

В результате ДТП один человек скончался до приезда скорой помощи, второй был доставлен в Асиновскую районную больницу.

Сейчас движение транспорта на данном участке затруднено, не месте работают следователи и сотрудники ДПС.

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