За неделю в Томской области камеры выявили более 12 тысяч нарушений на дорогах

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За прошедшую неделю камеры видеофиксации зарегистрировали на дорогах Томской области 12 494 нарушений, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России региона. Из этого числа нарушений скоростного режима за неделю зафиксировано 11 178.

«После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец автомобиля по почте получает квитанцию на оплату штрафа», - напомнили в пресс-службе полиции.

Получать информацию о штрафах также можно на портале Госуслуг, либо в разделе «Проверка штрафов» на сайте Госавтоинспекции МВД России.

После вынесения постановления о штрафе гражданину дается 20 дней, чтобы оплатить его со скидкой 50%. Если пропустить этот срок, штраф придется оплатить в полном объеме.