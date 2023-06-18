Участник спецоперации из Стрежевого погиб под Артемовском

Денис Липин. Фото: Телеграм-канал "Мэр Стрежевого"

Трагическую новость сообщил жителям Томской области в своем Телеграм-канале мэр города Стрежевой Валерий Дениченко. Он написал, что в ходе проведения специальной военной операции на Донбассе погиб стрежевчанин Денис Николаевич Липин. 37-летний сибиряк выполнял боевые задачи под Артемовском.

Градоначальник добавил, что у погибшего добровольца остался сын.

"Прощание состоится в понедельник 19.06.2023 в Храме Святителя Николая с 12:30 до 14:00. Выражаем соболезнования родным и близким", - написал Дениченко.

Ранее "КП-Томск" рассказал, что в ЛНР, в районе Кременной, погиб 29-летний томич Михаил Робулец. Его родители приобрели в память о сыне квадрокоптер, назвали «Миша» и передали сослуживцам бойца.

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