«Схватил раненого прямо в прыжке!»: боец из Северска рассказал о подвигах российских военных

Станислав направил в Минобороны ходатайство о присвоении сослуживцу звания Героя России Фото: Александр КОЦ

В начале 2000-х годов северчанин Станислав и подумать не мог, что окопы и магазин с патронами станут для него привычнее атрибутов мирной жизни. Парень отучился в двух вузах - на маркетолога и бухгалтера. После военной кафедры ТПУ он младшим лейтенантом попал в Северную Осетию. Свою историю мужчина подробно рассказал журналисту «КП-Томск».

«Тогда сказали – поедете, мандаринов покушаете в Осетии. Дань Родине отдали. Понял, что это мое призвание. С 2014 года уже Донбасс освобождал, затем в Сирии брал Пальмиру. Но тогда полегче было. Сейчас, в основном, наемники воюют. Порой из 100 видим 80 поляков, 10 канадцев и только 10 украинцев», - рассказывает боец.

На территорию Донбасса Станислав вновь попал в марте 2022 года. Говорит, их с сослуживцами созвали из разных регионов мира: кого из Сирии, кого из Центральноафриканской Республики. После прилета дали время для боевого слаживания.

«Нас так тренировали: когда 1 человек стреляет, а у 2-го, например, патроны закончились, учились понимать без слов. Говорю просто взглядом: «Поддержи, пустой!», а тот: «Все, держу» и стреляет одиночными. Я в это время перезаряжаюсь», - вспоминает северчанин, которому дали позывной Набожный.

Фото предоставлено героем публикации Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уже в первый период специальной военной операции Станислав получил награды. В их числе - медаль за отвагу.

«Сейчас у меня на груди висит награда за взятие Попасной, когда мы после Первомайского 800 человек победили националистический батальон «Айдар». Вторая - за то, что не струсили и до конца свое дело сделали. Там у всех ребят боевой дух сильный, я Вам слово даю. Никто не паникует, знаем: Победа будет, к гадалке не ходи», - говорит Станислав.

В этот же период Набожный получил ранения и контузию. Вспоминает, что ежечасно рядом с ним ложилось порядка 4 мин. Говорит, когда находился в Донецком госпитале, было ощущение, что и не уезжал с передовой – сильно бомбили город.

«Тогда же, в апреле, я свой День Рождения встретил за «ленточкой» год назад, когда защищали Луганск от нацбатальона. Меня ребята поздравили так: в погреб залезли, помидоров достали маринованных вместо сухпайка, накормили», - делится боец.

Станиславу также очень запомнился случай, когда его сослуживец с позывным Дез спас жизнь раненому солдату. Работали малыми группами: шли по 7-9 человек. Вдруг услышали, как один из бойцов кричит по рации о том, что закончился боекопмлект.

«Мы рядом идем по частному сектору. Я говорю: «У тебя справа овраг! Мы сейчас туда накидаем, отвлечем противника». Он выпрыгивает из окна 1-го этажа, в полете видит, что внизу лежачий раненый поднял руку, боец молниеносно реагирует: прямо в прыжке умудряется его за руку схватить. Они кубарем к нам скатываются метров 50, оттаскиваем на безопасную территорию. Дез героически поступил!», - рассказывает северчанин.

После Набожный случайно встретился с Дезом в госпитале, тот хотел лишь сутки отлежаться и вернуться на передовую. Затем стал медленней говорить, потом язык отказал на полгода.

«Он ждал еще, пока полностью восстановится, а ведь хотел сразу вернуться! В итоге я подал на Деза на присвоение звания Героя России, потому что он в прыжке смог спасти жизнь раненому», - говорит Станислав.

Фото предоставлено героем публикации

В госпитале на Донбассе медсестры спросили, откуда боец приехал и зачем. Расплакались, услышав ответ: «Вас, сестренки, защищать». Признались, что видят, насколько мощные сибиряки. Стирали одежду и во всем поддерживали. Ну а дома – всегда поддерживали родители, отца не стало лишь в прошлом году.

«К сожалению, папа ушел, мама только осталась, и теперь супруга – поженились месяц назад, когда приехал по ранению. Увы, левый глаз потерял», - признался Станислав.

Женой бойца стала северчанка – волонтер местного отделения «Народного фронта». В этой организации они и познакомились, когда ОНФ помогал Станиславу оформить губернаторские выплаты, а также получить медицинскую помощь.

Напомним, ранее боец с позывным Набожный рассказал «КП-Томск» историю о том, как смог вырваться из окружения на вражеской самоходке.

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