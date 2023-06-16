«Летай, Миша!»: семья из Томска назвала дрон в честь погибшего сына и отправила в зону спецоперации

Президент РФ подписал Указ о посмертном награждении Михаила Робульца орденом Мужества. Фото предоставлено героем публикации

Томич Михаил Робулец погиб в феврале 2023 года из-за атаки вражеского дрона. Парень помогал санитарам вывозить раненых под Кременной, когда начался минометный обстрел. Затем над головами завис коптер… Через пару месяцев после трагедии мать бойца приобрела беспилотник, который назвала именем сына и передала на передовую его сослуживцам. Подробности истории журналисту «КП-Томск» рассказала родная сестра Михаила.

Михаил с сестрой Ириной. Фото предоставлено героем публикации

«Брату было 29. У нас обоих День Рождения 11 февраля. Мы друг друга поздравили, а через 10 дней он умер. Мама не верила, пока его не привезли. Теперь через день – к Мише на кладбище. 5-летняя племянница от переживаний попала в больницу. Девушка брата только через месяц смогла немного в себя прийти и выйти на работу, они вместе 7 лет были и собирались в апреле пожениться», - делится Ирина Робулец.

Михаил и с племянницей и с невестой. Фото предоставлено героем публикации

Ирина рассказывает, что Михаил с детства был патриотом, в школьном отряде стал лучшим командиром. Занимался гиревым спортом и брейк-дансом.

Фото предоставлено героем публикации

По словам томички, ее брат был из тех, кто за Родину встает по первому зову. Уже на следующее утро после вручения повестки Михаил явился в военкомат. К обеду получил направление в 74-ю гвардейскую мотострелковую бригаду, в которой когда-то проходил срочную службу. Затем оказался в штурмовом подразделении.

Михаил с родителями перед отправкой в зону боевых действий. Фото предоставлено героем публикации

«Еще до этого он признался маме, что хочет пойти добровольцем. Понимал, куда отправляется, какие настали времена. На передовой брат особенно остро осознал, что нужно ценить каждый миг. Мне в память въелись его слова о том, что там день – за год. Это ребята четко понимают, когда ходят «между». Сослуживцы Миши приезжали в отпуск и говорили, что за полгода прожили вторую жизнь», - говорит Ирина.

Из последних снимков. Фото предоставлено героем публикации

Томичка с гордостью рассказывает о том, как тепло отзываются о Михаиле его сослуживцы. «Мы в одном окопе просидели 6 месяцев. Мишка настоящий, он стольких спас», - приводит Ирина слова бойцов. Они специально приезжают в Томск на могилу парня и постоянно общаются с его семьей.

Мобилизованный томич с сослуживцами. Перед отъездом на Донбасс. Фото предоставлено героем публикации

В память о брате Ирина Робулец смонтировала трогательный клип на песню со словами «Я русский, и мне повезло всему миру назло». Именно эту, полюбившуюся Михаилу, композицию он выслал сестре в своем последнем сообщении. А еще – родители бойца приобрели в память о сыне квадрокоптер, назвали «Миша» и передали в ЛНР через активистов «Народного фронта».

«Елена Михайловна подписала внутри коробки: «Храни, Господь» и попросила нас доставить дрон именно в ту часть, где служил Михаил. Мы выполнили ее просьбу, а командир заверил, что беспилотник будет защищать парней. Так что томские мотострелки вновь приняли Мишку в свой отряд. Да, это просто квадрокоптер, но в нем теперь есть душа - героя и его родителей. Летай, «Миша», защищай наших пацанов!», - сказал руководитель исполкома местного отделения ОНФ Сергей Шаляпин, который лично доставил ребятам особенный дрон.

На снимке - Михаил Робулец в период прохождения срочной службы. Фото предоставлено героем публикации

Завершая рассказ о любимом брате, Ирина Робулец добавила, что 23 марта Президент России Владимир Путин подписал Указ о посмертном награждении Михаила орденом Мужества.

Фото предоставлено героем публикации

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал о том, как найденная на линии огня овчарка спасает жизни сибиряков, выявляя вражеские дроны за километр.

Читайте также «Схватил раненого прямо в прыжке!»: боец из Северска рассказал о подвигах российских военных