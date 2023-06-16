Любимой больницей Томской области стала ОКБ

В регионе подвели итоги акции «Спасибо доктору». Фото: департамент здравоохранения Томской области

Победителем акции «Спасибо доктору» в номинации «Моя любимая больница» стала ОКБ, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области. Подведение итогов акции прошло 16 июня в рамках празднования Дня медицинского работника.

«В этом году впервые победителей акции награждали ее непосредственные участники - пациенты и посетители аптек, которые оставляли благодарности», - отметили в облздраве.

Победителем в номинации «Народный доктор» стал акушер-гинеколог Максим Утробин. «Народной медсестрой» стала сотрудница отделения неврологии сосудистого центра Вера Прудовикова. Звание «Моя любимая аптека» присудили команде «Живой аптеки» из поселка Светлый, а «Народным аптекарем» признали провизора из Северска Надежду Маликову.

Напомним, что в Томской области не хватает более 500 медсестер и фельдшеров. А медработникам региона выплатили более 250 миллионов в 2022 году дополнительно к зарплате.