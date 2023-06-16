Более 500 медсестер и фельдшеров не хватает в Томской области

По итогам заседания приняли решение открыть в Асино организацию для подготовки среднего медперсонала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томская область испытывает дефицит среднего медицинского персонала, всего в регионе не хватает более 500 медсестер, фельдшеров и других медработников среднего звена. Такие цифры озвучили на выездном заседании Совета Законодательной думы.

«Темой заседания стала подготовка кадров для региональной системы здравоохранения», - уточнили в пресс-службе думы.

Совет думы узнал о возможностях подготовки специалистов здравоохранения в Томском базовом медицинском колледже. По итогам заседания приняли решение создать организацию для подготовки среднего медперсонала в Асино, чтобы обеспечивать кадрами восточные районы области, а также разработать меры поддержки, чтобы сократить дефицит кадров среди среднего медицинского персонала.

Напомним, что медработникам Томской области в 2022 году выплатили более 250 миллионов дополнительно к зарплате.