Более 250 млн рублей выплатили томским медикам дополнительно к зарплате в 2023 году

Более 250 миллионов рублей выплатили медицинским работникам Томской области с начала года дополнительно к зарплате. Социальные выплаты получили более 7,5 тысячи врачей, сообщает администрация региона.

«С начала года 7552 медработника региона получили выплаты на общую сумму свыше 256 миллионов рублей. Электронные реестры сотрудников, имеющих право на специальную социальную выплату, предоставляют 42 медорганизации региона», — цитируется управляющий ОСФР по Томской области Дмитрий Мальцев.

Такую меру поддержки получают медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также врачи скорой помощи.

При этом больница должна входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Выплата медработникам производится автоматически на основании данных от медорганизаций. Каждый месяц больницы формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают эту информацию региональному отделению социального фонда.

Выплата назначается в течение семи рабочих дней со дня получения такого реестра и перечисляется на банковский счет работника.

Специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников выплачиваются в регионе с 1 января 2023 года.