Томский политех первым в России начнет готовить специалистов по геотехмониторингу

Готовить специалистов будут в Инженерной школе природных ресурсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томском политехническом университете в этом году будут набирать студентов для обучения на новую магистерскую программу – «Геотехнический мониторинг». Ни в одном другом вузе страны такого направления подготовки нет. Обучаться здесь на бюджетной основе смогут 13 человек, а готовить специалистов будут в Инженерной школе природных ресурсов.

«Выпускники программы будут востребованы в нефтегазовых компаниях», - рассказали в пресс-службе вуза.

Геотехника – это наука на стыке строительства и геологии. Эти знания необходимы при проектировании, строительстве и эксплуатации сложных объектов, при работе в зоне вечной мерзлоты, в болотистых землях и т.д. Преподавателями на курсе станут аспиранты – действующие сотрудники профильных предприятий.

Поступить на программу могут бакалавры таких направлений, как нефтегазовое дело, геодезия, геология, строительные технологии.

Напомним, что абитуриенты из Белгородской области смогут поступить в томские вузы без ЕГЭ. А созданную в ТГУ систему безопасности вузов будут внедрять по всей стране.