Созданную в томском вузе систему безопасности будут внедрять по всей стране

Система получила хорошие отзывы от МЧС Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Томский госуниверситет и АО "ГЛОНАСС" разработали первую в России систему безопасности для вузов с применением искусственного интеллекта. Ее планируют внедрять в образовательных учреждениях всей страны. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Созданная система была развернута и успешно протестирована в одном из корпусов ТГУ», - говорится в сообщении пресс-службы.

Система получила хорошие отзывы от МЧС. В ее основе лежат специальные датчики, а также мобильное приложение, которое определяет местоположение преподавателей и студентов с высокой точностью. Система оповещает о ЧС и подсказывает, как выбраться из здания. Все это, если возникнет чрезвычайная ситуация, поможет сократить время спасения людей.

Напомним, что в рамках ПМЭФ томский губернатор Мазур встретился с послом Ирана.