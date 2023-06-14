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НовостиОбщество14 июня 2023 14:39

Абитуриенты из Белгородской области могут поступить в вузы Томска без ЕГЭ

Вместо ЕГЭ абитуриенты будут проходить собеседования
Александра Тайбатрова
Вместо ЕГЭ абитуриенты из Белгородской области будут проходить собеседования

Вместо ЕГЭ абитуриенты из Белгородской области будут проходить собеседования

Фото: Ксения Высотина

В соответствии с федеральным законодательством, абитуриенты из Белгородской области, которые в этом году поступают на бакалавриат и специалитет, могут сделать это без ЕГЭ. Вузы Томска в связи с этим вносят изменения в правила приема.

«Вступительные испытания по русскому языку, иностранному языку, истории, обществознанию и литературе будут проводиться в форме собеседования», - сообщили в пресс-службе Томского государственного университета.

При этом в ТГУ сообщили, что вступительные испытания по другим предметам будут проходить в установленных вузом формах.

В ТУСУРе вступительные испытания для абитуриентов из Белгородской области также будут проводить в формате собеседования, при этом оценивать их будут по стобалльной системе.

Напомним, что 15 выпускников в Томской области написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов.