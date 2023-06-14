Абитуриенты из Белгородской области могут поступить в вузы Томска без ЕГЭ

Вместо ЕГЭ абитуриенты из Белгородской области будут проходить собеседования Фото: Ксения Высотина

В соответствии с федеральным законодательством, абитуриенты из Белгородской области, которые в этом году поступают на бакалавриат и специалитет, могут сделать это без ЕГЭ. Вузы Томска в связи с этим вносят изменения в правила приема.

«Вступительные испытания по русскому языку, иностранному языку, истории, обществознанию и литературе будут проводиться в форме собеседования», - сообщили в пресс-службе Томского государственного университета.

При этом в ТГУ сообщили, что вступительные испытания по другим предметам будут проходить в установленных вузом формах.

В ТУСУРе вступительные испытания для абитуриентов из Белгородской области также будут проводить в формате собеседования, при этом оценивать их будут по стобалльной системе.

Напомним, что 15 выпускников в Томской области написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов.