Житель Томской области снял на видео момент гибели друга

Жуткие кадры опубликовал сегодня Телеграм-канал «Регион-70». Молодой человек запечатлел на видео момент гибели своего друга. 21-летний мужчина заходит в озеро и скрывается под водой. На записи видно, что он успел несколько раз махнуть рукой, призывая на помощь, однако видеооператор не смог прийти на помощь, потому что тоже не умеет плавать.

«Свое веселье парни решили снять на видео. Но на кадры попало больше, чем они рассчитывали, — страшная смерть товарища. Сергей зашел в воду, но выбраться на сушу уже не мог», - написали авторы поста.

Напомним, об этом инциденте сообщила 11 июня Томская областная поисково-спасательная служба. Молодой человек утонул в озере Лебяжье в Шегарском районе.

«Поисковые работы проводились в темное время суток на глубине 5 метров. Дно озера песчаное, но наличие кустарников и тины ограничивало видимость водолазам. Спасатели обследовали 20 кв. метров акватории. Утонувший молодой человек 2002 года рождения найден», - уточнили в ПСС.

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