Томские водолазы нашли в реке тело утонувшего мужчины

Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Поисковую операцию на реке Томь начали сегодня в 7:00. Тело утонувшего мужчины обнаружили в окрестностях Северска. Об этом сообщили представители Томской областной поисково-спасательной службы.

«Водолазы проводили работы в условиях нулевой видимости и передвигались в воде с осторожностью, поскольку дно было заилено и захламлено строительным мусором», - сказано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что спасателям пришлось погружаться на глубину до 7 метров при скорости течения 0,8 метров в секунду. Поиски усложнила пониженная температура воды: +10°С. Специалистам удалось отыскать тело утонувшего 38-летнего мужчины.

Напомним, вчера об этом инциденте сообщили в Телеграм-канале «Регион-70». Авторы поста написали: «Приблизительно в 15:25 в Северске на р. Томь (выход к реке с левой стороны от КПП на Дельфине) утонул мужчина 1985 года рождения».

Ранее «КП-Томск» также рассказал, что в Шегарском районе утонул 21-летний парень.