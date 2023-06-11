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НовостиПроисшествия11 июня 2023 4:19

В Томской области утонул 21-летний парень на озере Лебяжьем

Его тело подняла водолазы
Алёна Мищенко
Фото: ПСС Томской области

Фото: ПСС Томской области

Вечером 10 июня на озере Лебяжьем в поселке Победа Шегарского района Томской области утонул 21-летний парень. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Вызов о предположительно утонувшем молодом человеке на озере Лебяжьем поступил спасателям 10 июня в 21:17.

На место происшествия выдвинулись три водолаза ПСС. Поиски проводились в темное время суток на глубине 5 метров. Дно озера песчаное, кустарники и тина ограничивали видимость водолазам.

«Спасатели обследовали 20 квадратных метров акватории. Утонувший молодой человек 2002 года рождения найден», — говорится в сообщении.

Напомним, с начала 2023 года в Томской области на водоемах зафиксировано 8 происшествий, погибло пять человек. В сравнении в прошлым годом статистика минимальная.