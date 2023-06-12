Ратнер призвал томичей подкреплять чувство патриотизма реальными делами

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Государственный праздник День России томский градоначальник назвал прекрасным поводом выразить любовь к Родине. Поздравление Михаила Ратнера опубликовали на портале городской администрации.

«Каждый из нас с гордостью ощущает себя частицей многонационального российского народа, преемником традиций наших героических предков, создавших самую большую страну в мире. Наш долг – подкреплять эти чувства реальными делами, каждодневным трудом на благо Отчизне, внести достойный вклад в укрепление Российского государства», - сказал и.о. мэра.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что с Днем России томичей поздравил губернатор региона Владимир Мазур.

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