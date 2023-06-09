День России — 2023: полная программа празднования в Томске

Фото: Наталья Качановская

В Томске 12 июня будет отмечаться ежегодный праздник День России. Горожанам покажут концерт, выставки, различные мастер-классы и другое.

Томск

Как сообщили в обладминистрации, самым масштабным мероприятием 12 июня станет театрализованный концерт в Губернаторском квартале на площади у театра драмы в Томске. В нем примут участие творческие коллективы и солисты города и области.

Там будут работать восемь интерактивных площадок, где томичи смогут пройти викторины на знание истории России, увидеть выступления национальных и студенческих коллективов, поучаствовать в фехтовании и «стрит воркауте», а также сфотографироваться в костюмах различных национальностей РФ.

На празднике будут работать точки общественного питания, выставка-ярмарка изделий и творческих работ мастеров и художников народного творчества. Также томичи смогут забрать памятные сувениры.

12 июня с 12:00 на площади Новособорной волонтеры будут раздавать томичам ленточки «Российский триколор», также горожане смогут узнать об истории триколора.

На набережной Ушайки 12 июня продолжится первый фестиваль местного кино «Наш конёк».

В мэрии Томска сообщиил, что в канун праздника, 10 июня, с 18:30 до 22:00 в Доме искусств на улице Шишкова, 10 пройдет молодежный межнациональный фестиваль «вотЭТнОночь».

Томичей ждут творческие мастер-классы, выставка изделий народных промыслов, дефиле национальных костюмов и концерт молодежных театральных коллективов.

11 июня во дворце творчества и детей и молодежи пройдет концерт «Салют, Россия.

12 июня в 15:00 на въезде в Томск состоится освещение закладного камня в основание храма Входа Господня в Иерусалим.

В 15:00 на площадке перед ДНТ «Авангард» состоится творческий концерт.

В 11:00 на нижней террасе Лагерного сада томичи уидят мастер-класс по скандинавской ходьбе в честь Дня России.

13 июня в Дом культуры «Маяк» намечен театрализованный концерт вокального ансамбля «Милада» «В родной моей сторонушке».

Различные мероприятия также состоятся в библиотеках Томска и на территории ТОСов.

Северск

В Северске 12 июня развернется национальный праздник Сабантуй, который символизирует окончание весенних полевых работ.

С 14:00 в Северском природном парке жители увидят концерт творческого коллектива Центра татарской культуры, показательные выступления по борьбе корэш, национальные игры, также на празднике будет татарская кухня.