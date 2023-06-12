Губернатор Мазур поздравил жителей Томской области с Днем России

Сегодня, 12 июня, томичи отмечают ежегодный праздник - День России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил жителей региона с Днем России. Он отметил, что этот праздник объединяет всех, кто искренне предан Родине, гордится великой страной, дорожит ее историей и наследием. Слова губернатора привел официальный интернет-портал администрации области.

«Праздник символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отечества, объединяет нас в стремлении сохранять традиционные ценности России», - сказал Мазур.

Он также добавил, что процветание страны складывается из успехов каждого ее региона и города, а еще - благополучия каждой семьи.

Напомним, сегодня в Томске пройдут различные выставки, ярмарки, мастер-классы. Самым масштабным мероприятием станет концерт местных творческих коллективов и солистов – его проведут у областного театра драмы.

В 12:00 на Новособорной площади волонтеры начнут раздавать горожанам ленточки "Российский триколор". На набережной реки Ушайка продолжится 1-й фестиваль местного кино "Наш конек".

Напомним, ранее "КП-Томск" представил полную программу празднования Дня России в Томске и в Северске.