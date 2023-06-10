Авиапожарные из Приморья прилетели в Томск для борьбы с лесными пожарами

Пожарные из Приморья будут участвовать в тушении самых серьезных пожаров. Фото: скриншот видео департамента лесного хозяйства Томской области

В Томск 10 июня прилетели 50 авиапожарных из Приморского края, рассказали в департаменте лесного хозяйства Томской области. Их отвезут в Колпашевский район, а оттуда распределят по самым сложным лесным пожарам.

«Напряженная борьба с пожарами продолжается на севере Томской области. За сутки ликвидировали 25 пожаров. 23 пожара продолжают действовать, а два пожара локализованы», - пояснили в пресс-службе департамента.

Только за сутки мобильные группы совершили 31 выезд. Три экипажа самолет ведут мониторинг с воздуха, продолжает работать самолет-зондировщик. 54 тонны воды слили с помощью специальных устройств. Тушить пожары помогают подразделения из Тывы, Бурятии, Новосибирска и Архангельской области.