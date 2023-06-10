День футбола впервые отмечают в Томске 10 июня

В Томске 10 июня отмечают День футбола Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В этом году впервые в Томске, как и во всей России, 10 июня отмечают День футбола. В честь праздника проходят спортивные мероприятия, рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

На стадионе «Темп», что в Баранчуковском переулке, проходят Первенство области по массовому футболу и областной финал всероссийского турнира «Кожаный мяч». Сообщается, что в них примут участие более 40 команд.

Стадион «Мотор» на улице Усова станет местом проведения Кубка Северска среди любительских команд в рамках «Томской суперлиги».

Также в это день запланированы массовые старты для детей их спортивного летнего лагеря. Они пройдут на стадионе «Кедр» на улице Высоцкого и на площадке спортшколы №17 на улице 5-я Армии.

Напомним, что в Томском драмтеатре 13 июня покажут фантастическую драму «Созвездия». А полная программа празднования Дня России в Томске – здесь.