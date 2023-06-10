В Томском драмтеатре 13 июня покажут фантастическую драму «Созвездия»

Премьера в драмтеатре состоится 13 июня
Фото: Ксения Высотина
Томский драматический театр 13 июня представит премьеру – фантастическую драму по пьесе Ника Пейна «Созвездие». На сайте театра сообщается, что в основе пьесы лежат положения квантовой физики.
«Отношения героев спектакля Роланда и Марианны словно развиваются в нескольких параллельных вселенных», - говорится в сообщении.
Ключевые этапы своих отношений герои переживают в разных вариантах. А зрителям предлагают самостоятельно ответить на вопрос, поможет ли изменить ход событий такая многовариантность.
Режиссером спектакля является Никита Кузин. Роль Роланда исполняет Константин Зуев, а Марианны – Елизавета Хрусталева.
Спектакль длится полтора часа без антракта, возрастное ограничение – 16+.
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