Томича, который убил сожительницу и залил цементом, будут судить

Дело передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК по Томской области завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего томича, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Напомним, что в июле 2022 года между сожителями произошла ссора. Мужчина несколько раз ударил женщину ножом и молотком, а потом задушил. После спрятал труп в выкопанную яму, а сверху залил все цементом.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников следственного управления и Главного управления криминалистики СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Томской области данное преступление было раскрыто», - уточнили в СК региона.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. А вскоре его дело рассмотрит суд.

Напомним, что рабочий погиб от удара током в Томской области.