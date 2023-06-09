Рабочий погиб от удара током на подстанции в Томской области

Рабочий погиб на месте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В селе Высокий Яр Бакчарского района рабочий погиб от удара током, сообщает СК по Томской области. 40-летний мужчина занимался текущим ремонтом и измерением электрооборудования на подстанции, когда его ударило током. Он погиб на месте.
«Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», - пояснили в Следственном комитете региона.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, которое по неосторожности привело к смерти.
Напомним, что томича обвиняют в убийстве сожительницы. Также на производстве погиб сотрудник деревообрабатывающего завода.