Рабочий погиб от удара током на подстанции в Томской области

Рабочий погиб на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Высокий Яр Бакчарского района рабочий погиб от удара током, сообщает СК по Томской области. 40-летний мужчина занимался текущим ремонтом и измерением электрооборудования на подстанции, когда его ударило током. Он погиб на месте.

«Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», - пояснили в Следственном комитете региона.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, которое по неосторожности привело к смерти.

Напомним, что томича обвиняют в убийстве сожительницы. Также на производстве погиб сотрудник деревообрабатывающего завода.