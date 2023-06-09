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НовостиПроисшествия9 июня 2023 13:13

Рабочий погиб от удара током на подстанции в Томской области

Возбуждено уголовное дело
Александра Тайбатрова
Рабочий погиб на месте

Рабочий погиб на месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Высокий Яр Бакчарского района рабочий погиб от удара током, сообщает СК по Томской области. 40-летний мужчина занимался текущим ремонтом и измерением электрооборудования на подстанции, когда его ударило током. Он погиб на месте.

«Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», - пояснили в Следственном комитете региона.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, которое по неосторожности привело к смерти.

Напомним, что томича обвиняют в убийстве сожительницы. Также на производстве погиб сотрудник деревообрабатывающего завода.