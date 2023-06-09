Томича обвиняют в убийстве сожительницы и попытке спрятать тело в бетоне

Мужчина сам заявил в полицию о пропаже сожительницы и делал вид, что ищет ее. Фото: Сиб.фм

Жителя Томска обвиняют в убийстве сожительницы, рассказали в прокуратуре Томской области. Следствие предполагает, что в июле 2022 59-летний мужчина на даче поссорился со своей сожительницей. Ударил ее ножом в грудь, молотком – по голове, а потом задушил веревкой. 43-летняя женщина умерла на месте.

«Чтобы скрыть следы преступления, мужчина выкопал в пристройке к гаражу яму, куда поместил труп, засыпал ее землей и залил цементным раствором», - рассказали о подробностях дела в пресс-службе прокуратуры региона.

Вскоре после этого обвиняемый заявил в полицию о пропаже сожительницы и делал вид, что ищет ее. Но в октябре 2022 года тело женщины нашли, и обвиняемый признался в содеянном.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 22-летняя томичка уехала в Новосибирск и пропала.