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НовостиОбщество8 июня 2023 15:33

Прокуратура проверит информацию о травмировании девочки на детской площадке в Томске

Инцидент произошел на площадке на улице Сибирской
Александра Тайбатрова
Прокуратура проводит проверку по этому факту. Фото: Сиб.фм

Прокуратура проводит проверку по этому факту. Фото: Сиб.фм

После публикации информации о том, что маленькая девочка едва не пострадала на детской площадке в Томске, прокуратура начала проверку. Напомним, что инцидент произошел на улице Сибирской. Мама девочки написала, что на ее дочку чуть не упал тренажер.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия. Также будет дана правовая оценка деятельности уполномоченных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.

Если проверка выявит нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее директора томской УК «Жилищник» приговорили к двум годам колонии за поджог машины.