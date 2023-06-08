Директору томской управляющей компании вынесли приговор за поджог автомобиля

В Томске вынесли приговор директору управляющей компании, который обвинялся в поджоге автомобиля. Фото: прокуратура Томской области

В Томске вынесли приговор директору управляющей компании, который обвинялся в поджоге автомобиля, сообщает прокуратура Томской области. Потерпевшей по делу проходила председатель многоквартирного дома на улице Интернационалистов, у которой с директором УК были плохие отношения.

«Судом установлено, что в июле 2022 года директор управляющей компании на почве неприязненных отношений к заявительнице решил организовать поджог принадлежащего ей автомобиля. Чтобы сделать это, он привлек двух местных жителей. Один из них ночью в ночное время облил припаркованную машину горючей жидкостью и поджег ее», - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

Еще в ходе следствия директор ООО «Жилищно-эксплуатационная компания «Жилищник» заключил досудебное соглашение и возместил частично ущерб. Также выяснилось, что в 2016 году он организовал поджог еще одного автомобиль. А в результате была повреждена соседняя машина. Общий ущерб в результате двух поджогов превысил два миллиона рублей.

Суд приговорил директора УК к двум годам колонии-поселения. Исполнителям также вынесли приговоры. Дело о поджоге 2016 года прекращено из-за истечения сроков давности.

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