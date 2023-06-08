Четырехлетняя девочка чуть не пострадала от тренажера на детской площадке в Томске

Фото: телеграм-канал "Я из Томска"

Четырехлетняя девочка чуть не пострадала от незакрепленного тренажера на детской площадке на улице Сибирской в Томске. Об этом сообщается в паблике «Я из Томска». В ближайшее время его демонтируют.

По словам автора поста, инцидент произошел 7 июня на детской площадке по улице Сибирская, 102/1.

«Мою четырехлетнюю дочь чуть не зашиб тренажер, который был не закреплен вообще, только булыжник поставили на основание, чтобы не упал», — рассказала женщина.

Томичка отметила, что звонила в управляющую компанию, обслуживающую дом, на что был получен ответ, что эту площадку не обслуживают. Районная администрация томичам не ответила.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Томска.

«По информации администрации Советского района, специалисты подрядчика в ближайшее время проверят состояние площадки и демонтируют небезопасные элементы», — сообщили в мэрии.