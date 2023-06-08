Дом купца Фуксмана отреставрируют в Томске в рамках «Том Сойер Феста»

17 июня волонтеры приступят к реставрации здания Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске 17 июня начнут реставрировать дом купца Ильи Фуксмана на улице Богдана Хмельницкого, 5Д. В мэрии Томска рассказали, что дом уже обследовали плотники и реставраторы проекта «Том Сойер Фест».

«17 июня волонтеры приступят к реставрации здания», - отметили в мэрии.

Томичи тоже могут поучаствовать в реставрации дома Фуксмана, а также узнать больше про его историю. Всю информацию можно получить по телефону 8-913-823-96-05.

Напомним, что с 8 по 15 июня в Томске пройдут «Климычевские чтения». А еще в Томске разработали концепцию благоустройства набережной Томи.