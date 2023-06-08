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НовостиОбщество8 июня 2023 8:35

В Томске разработали концепцию благоустройства набережной Томи

Конкретные сроки начала работ пока не называют
Александра Тайбатрова
Набережную реки Томь в Томске будут благоустраивать

Набережную реки Томь в Томске будут благоустраивать

Фото: Ксения Высотина

Набережную реки Томь в Томске будут благоустраивать. Мэрия сообщила «АиФ-Томск», что совместно с ЦУР разработали концепцию благоустройства.

«Мы собрали предложения от ведущих архитектурно-дизайнерских компаний России, а также определили примерную стоимость проектно-сметной документации. Средства на это выделит администрация Томской области», - пояснили в мэрии.

После завершения проектирования на конкурсной основе определят подрядчика, который и будет благоустраивать набережную Томи. Но точные сроки, когда это произойдет, пока не называют.

Напомним, что на набережной в Томске появятся работы уличных художников. А томичи вошли в число самых активных в стране во время голосования за благоустройство.