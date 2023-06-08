В Томске с 8 по 15 июня пройдут «Климычевские чтения»

Фото: Томская областная детско-юношеская библиотека

Томичей приглашают поучаствовать в седьмых «Климычевских чтениях», которые пройдут в Томской областной детско-юношеской библиотеке с 8 по 15 июня. Торжественное открытие состоится в 17.00 8 июня.

«В этом году чтения объединят писателей, литературоведов, библиотекарей, педагогов, учащихся, всех, кто интересуется жизнью и творчеством Бориса Николаевича Климычева, литературными процессами Сибири и Томской области», сообщается на сайте детско-юношеской библиотеки.

Во время чтений подведут итоги конкурса «Читаем Бориса Климычева», проведут литературно-музыкальный вечер «А я сроду гуляю по Томску…» и круглый стол о творчестве писателя и т.д.

Борис Климычев – почетный гражданин Томска, известный писатель. Он ушел из жизни в 2013 году.

Напомним, что на набережной в Томске появятся работы уличных художников.