Для тушения лесных пожаров в Томскую область привезли самолет для создания осадков

Для тушения лесных пожаров в Томской области будут использовать специальный самолет-зондировщик. Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

Для тушения лесных пожаров в Томской области будут использовать специальный самолет-зондировщик, который создает искусственные осадки. Техника уже прибыла в регион и начала работать в северных районах, об этом в «АиФ-Томск» сообщили в департаменте лесного хозяйства Томской области.

«Самолет прибыл вчера и уже доказал свою эффективность. Он будет использоваться до улучшения обстановки с лесными пожарами», — сообщили в пресс-службе департамента.

В ведомстве объяснили, что осадки после работы самолета появляются примерно через полчаса. И дождь идет только над той территорией, где он летал. Поэтому вчерашний дождь в Томске с работой самолета-зондировщика никак не связан.

Напомним, что в лесах из-за пожаров ввели режим ЧС. Для борьбы с пожарами в Томскую область прибыли специалисты из Архангельской области, Республики Тыва и Новосибирска.