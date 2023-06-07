Режим ЧС введен в лесах Томской области из-за аномальной жары

В лесах Томской области введён режим ЧС из-за жары. Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах Томской области введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе установилась аномальная для начала июня жара. Средняя температура воздуха в последние дни составляет +35 градусов. При этом дождей практически нет.

«Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах из-за сложной лесопожарной обстановки», — рассказали в областной администрации.

Из-за сухой и жаркой погодой в регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности. На севере области ситуация усложняется ветром и грозами.

В настоящее время большая часть возгораний фиксируется на севере Томской области. Очаги расположены в Верхнекетском, Александровском, Колпашевском, Каргасокском, Бакчарском районах. Всего действует 14 лесных пожаров, из них четыре локализованы.

«Группировка лесопожарных сил в данный момент составляет более 200 сотрудников и при необходимости она будет увеличена», — сообщил Владимир Мазур.

Специалистам поручено проводить ежедневный мониторинг обстановки пожаров, а также организовать работу по информированию населения.

Ответственными за выполнение мероприятий по ликвидации ЧС были назначены ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз».