Летчиков-наблюдателей из Архангельска привлекли для тушения лесных пожаров в Томской области

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Томская область привлекла для тушения пожаров в лесах дополнительные силы из других городов России для стабилизации лесопожарной обстановки, сообщили в администрации региона.

Напомним, в Томской области из-за сложной лесопожарной обстановки был введен режим ЧС. По состоянию на 7 июня в регионе действовало 14 лесных пожаров.

«На севере области идет круглосуточная борьба со сложными лесными пожарами, причиной возникновения которых стали тяжелые метеорологические условия. Сухие грозы и высокая температура привели к возгораниям лесов, пострадавших от шелкопряда и пожаров прошлых лет», — говорится в сообщении.

По данным администрации, сейчас в ликвидации огня задействован весь личный состав Томской авиабазы и лесопожарных станций, также тушить пожар помогают арендаторы лесных участков.

В связи с этим в регион прибыли дополнительные силы из Тывы и Новосибирска. Кроме того, в тушении принимает участие аэрогруппировка из 20 человек регионального ГУ МЧС. Еще 42 работника федерального резерва авиалесоохраны прибудут в Томск 8 июня.

«Дополнительно из Приморского края и Архангельской области в регион привлечены 4 летчика-наблюдателя. Также уже решен вопрос о доставке в Томск 50 сотрудников парашютно-десантной службы из Архангельска», — уточнили в администрации.

Также регион увеличивает авиапарк для ликвидации лесных пожаров. Для оперативной доставки людей на тушение и переброски сил заключены контракты на дополнительные вертолеты Ми-8.

В Томск также доставлен специальный самолёт – зондировщик Ан-26 федеральной авиалесоохраны, которые вызывает искусственные осадки.