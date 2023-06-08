На набережной в Томске появятся работы уличных художников

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на набережной Ушайки появятся работы уличных художников. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер и организатор стрит-арт фестиваля «Выход в город» Иван Ларионов обсудили возможности размещения граффити.

"Градоначальник предложил художникам использовать под мурал стену набережной в устье Ушайки, а также разместить одну из картин на бетонной стене мост-трубы через реку. Граффитисты в ближайшее время обсудят со специалистами по городскому дизайну варианты тем и сюжетов. К финансированию материалов для работ будут привлечены спонсоры, такая работа уже ведется", - рассказали в мэрии.

Администрация также добавила, что одновременно совместно с областными властями обсуждается проект реконструкции набережной Ушайки и Томи. В летнее время Михаил Ратнер поручил ответственным службам увеличить кратность уборки, а также оперативно провести ремонт мелких дефектов.