Томичи вошли в число самых активных в России при голосовании по благоустройству

Томская область вошла в число лидеров рейтинга среди регионов России по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Фото: Анна Ковалёва

Томская область вошла в число лидеров рейтинга среди регионов России по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Всего в голосовании приняли участие более 240 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, голосование проходило с 15 апреля до 31 мая на всероссийской платформе. Отдать свой голос за объект благоустройства на 2023 года мог каждый житель старше 14 лет.

Лидерами голосования этого года стали Томская, Свердловская, Челябинская, Саратовская и Самарская области, Чеченская Республика, Республики Тыва, Алтай и Башкортостан, а также Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«В этом году в выборе новых территорий для благоустройства приняло участие более 240 тысяч жителей Томской области, что на 100 тысяч больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Ознакомиться с результатами территорий и дизайн-проектов можно на сайте 70.gorodsreda.ru и на официальных страницах администраций муниципалитетов.

Голосование проходило в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».