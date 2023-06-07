СК проверяет информацию о проблемах с водой в Томском и Кожевниковском районах

Из-за жары в некоторых районах области есть проблемы с водоснабжением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК по Томской области проверяет информацию о том, что жители Томского и Кожевниковского района жалуются на проблемы с водоснабжением. В интернете были размещены посты о том, что в Кожевниково воды нет, а в Корнилово и Зональной станции из кранов течет грязная вода.

«Действиям должностных лиц администраций Корниловского сельского поселения, Зональненского сельского поселения и Кожевниковского района будет дана оценка», пояснили в пресс-службе СК по Томской области.

По результатам проверки примут процессуальные решения.

Напомним, что в Каргасокском районе из-за аварии без воды остались более 10 тысяч человек. По тому факту прокуратура проводит проверку.