Прокуратура начала проверку из-за аварии в Каргаске, оставившей людей без воды

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Прокуратура Каргасокского района организовала проверку из-за аварии, после которой более 10 тысяч жителей районного центра остались без воды, сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 5 июня в Каргасокском районе Томской области произошла авария в энергоснабжении, из-за чего перестали работать два насоса центральных водозаборных скважин. В результате без воды остались более 10 тысяч человек. Роспотребназор взял ситуацию на контроль.

«В связи с выявленными нарушениями при организации подвоза воды к жилым домам и социальным объектам прокуратура внесла представление Главе администрации Каргасокского сельского поселения», — говорится в сообщении.

В настоящее время местные власти принимают меры к обеспечению надлежащего водоснабжения.

Также в ходе проверки прокуратура оценит действия ресурсоснабжающей организации по соблюдению требований законодательства о водоснабжении. При выявленных нарушениях будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранению.

Вопрос восстановления водоснабжения находится на особом контроле прокуратуры.