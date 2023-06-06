Из-за аварии в Каргасокском районе без воды остались 10 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 5 июня в Каргасокском районе произошла авария в энергоснабжении, из-за чего перестали работать два насоса центральных водозаборных скважин. В результате без воды остались более 10 тысяч человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Томской области. Ведомство взяло ситуацию под свой контроль.

«Каргасокскому МУП выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий», - сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

К социальным объектам организовали подвоз воды. Населению воду подвозят по графику. Чтобы восстановить водоснабжение, ведутся ремонтные работы.

Напомним, что несколько улиц Томска останутся без света 7 июня.