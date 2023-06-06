Все заправки Томской области проверят после происшествия на улице Мичурина

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В Томской области по поручению губернатор Владимира Мазура пройдут проверки соблюдений требований пожарной безопасности на АЗС после происшествия на улице Мичурина в Томске, сообщили в администрации региона.

Напомним, 5 июня на АЗС по улице Мичурина в Томске при обслуживании бензиновой цистерны произошел хлопок. По данным администрации, пострадали четверо работников АЗС.

Трое пострадавших госпитализированы в ожоговый центр ОКБ, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Четвертый пострадавший от осмотра медиками отказался.

По факту происшествия губернатор поручил заместителю по вопросам безопасности Игорю Толстоносову совместно с надзорными органами проверить все автозаправочные станции области на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.