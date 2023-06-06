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НовостиПроисшествия6 июня 2023 5:40

Один человек находится в реанимации после взрыва на АЗС в Томске

Еще двое находятся в ожоговом отделении
Алёна Мищенко
В Томске один человек попал в реанимацию посл взрыва на АЗС.

В Томске один человек попал в реанимацию посл взрыва на АЗС.

Фото: Ксения Высотина

Один человек попал в реанимацию и двое находятся в ожоговом отделении после взрыва на АЗС в Томске. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Томской области.

Напомним, 5 июня на автозаправочной станции на улице Мичурина при обслуживании цистерны из-под бензина произошел хлопок на АЗС. Пострадали четыре человека, их увезли в ОКБ.

«Трое пострадавших находятся в ожоговом отделении областной клинической больницы, из которых один мужчина в реанимации в тяжелом состоянии», — сообщили «АиФ-Томск» в облздраве.

Состояние еще двух пострадавших мужчин медики оценивают как средней степени тяжести. Четвертый пострадавший от осмотра отказался.