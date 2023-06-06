Четыре человека пострадали при взрыве на АЗС на улице Мичурина в Томске

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске в понедельник вечером на автозаправочной станции на улице Мичурина произошел взрыв при обслуживании цистерны из-под бензина. Пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу с ожогами. Об этом сообщили «КП-Томск» в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сигнал о происшествии на АЗС на улице Мичурина поступил в 20:39.

«При обслуживании цистерны из-под бензина произошел хлопок на АЗС. Травмировано четыре человека. С ожогами разной степени доставлены в ОКБ», – сообщили в МЧС.

В пресс-службе уточнили, что возгорания не было, пожарные осуществили проливку.