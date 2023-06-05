В Бакчарском районе мужчину обвиняют в убийстве односельчанина

Житель Бакчарского района Томской области обвиняется в убийстве односельчанина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Бакчарского района Томской области обвиняется в убийстве односельчанина, сообщает прокуратура региона. Следствие предполагает, что в апреле 203 года обвиняемый был в гостях у приятеля, где мужчины вместе выпивали. Возникла ссора, и хозяин дома ударил гостя по голове поленом. Тогда обвиняемый схватил нож и и несколько раз ударил им приятеля.

«После происшествия он решил помочь знакомому и вызвал скорую медицинскую помощь», - рассказали о подробностях происшествия в пресс-службе облпрокуратуре.

Позже потерпевший, из-за большой кровопотери и полученных ран, умер в больнице.

Уголовное дело направили в суд.

Напомним, что в Томске подростка-курьера будут судить за мошенничество. А томича подозревают в контрабанде военных орденов.