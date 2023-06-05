Томича обвиняют в контрабанде шести военных орденов эпохи СССР

Томича обвиняют в контрабанде военных орденов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Томска обвиняется в контрабанде культурных ценностей, рассказали в прокуратуре области. Он пытался переправить за границу шесть военных орденов советского времени, и для этого внес в декларацию недостоверные сведения о них.

«В ходе досмотра посылки в аэропорту сотрудники таможни своевременно выявили и пресекли факт незаконной отправки культурных ценностей», - уточнили в пресс-службе прокуратуре Томской области.

Покупателя обвиняемый нашел через интернет. Общая стоимость орденов составляет около 360 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении томича передали в Ленинский районный суд Томска. А материалы о незаконном приобретении орденов выделили в отдельное производство. Расследование продолжается.

Напомним, что в Томске подростка-курьера будут судить за мошенничество.