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НовостиОбщество5 июня 2023 13:53

Томича обвиняют в контрабанде шести военных орденов эпохи СССР

Ордена мужчина пытался переправить за границу
Александра Тайбатрова
Томича обвиняют в контрабанде военных орденов

Томича обвиняют в контрабанде военных орденов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Томска обвиняется в контрабанде культурных ценностей, рассказали в прокуратуре области. Он пытался переправить за границу шесть военных орденов советского времени, и для этого внес в декларацию недостоверные сведения о них.

«В ходе досмотра посылки в аэропорту сотрудники таможни своевременно выявили и пресекли факт незаконной отправки культурных ценностей», - уточнили в пресс-службе прокуратуре Томской области.

Покупателя обвиняемый нашел через интернет. Общая стоимость орденов составляет около 360 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении томича передали в Ленинский районный суд Томска. А материалы о незаконном приобретении орденов выделили в отдельное производство. Расследование продолжается.

Напомним, что в Томске подростка-курьера будут судить за мошенничество.