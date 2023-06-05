В Томске подростка-курьера будут судить за мошенничество

Следствие предполагает, то несовершеннолетний приезжал к пенсионерам и забирал у них деньги. Фото: Сиб.фм

Несовершеннолетнего жителя Томска будут судить за мошенничество, рассказали в пресс-службе СК по Томской области. Его подозревают в совершении пяти эпизодов преступления. Жертвами мошенников становились пожилые граждане. Им звонили с незнакомых номеров, представлялись сотрудниками полиции или родственниками, запугивали, что родные стали виновниками аварии или попали в больницу. Чтобы решить эти проблемы, пожилым томичам предлагали передать определенную сумму денег курьеру. Эту роль и выполнял обвиняемый подросток.

«По версии следствия, обвиняемый в январе 2023 года неоднократно приезжал на адреса в Томске, которые ему в сообщениях присылал неустановленный гражданин, и забирал деньги у пожилых людей», - уточнили в пресс-службе СК региона.

Деньги подросток перечислял на свой счет в банке, а потом переводил на указанные реквизиты. 5% от суммы он при этом оставлял себе. Всего у томских пенсионеров таким образом похитили 945 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего направили в суд.

Напомним, что в Томской области задержали мужчину, который избил знакомого.