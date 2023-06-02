Более 31 тысячи семей в Томской области получают субсидию на оплату коммунальных услуг

Средняя субсидия на семью составляет 2478,3 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За три первых месяца 2023 года 31123 семьи в Томской области получали субсидии на оплату коммунальных услуг, подчитали в Томскстате. При этом средняя выплата на семью составляет 2478,3 рублей.

Также ведомство опубликовала сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за первый квартал 2023 года. За такой поддержкой за три месяца обратились почти 185 тысяч рублей. На одного человека средний размер поддержки составил 1184,2 рублей.

Напомним, что на поддержку семей с детьми в Томской области ежегодно тратят более шести миллиардов рублей. Ранее жители Томска за три месяца собрали более пяти миллионов рублей для помощи детям.