В Томской области на поддержку семей с детьми каждый год тратят более 6 миллиардов рублей

Ежегодно на поддержку семей с детьми в Томской области тратят более шести миллиардов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Ежегодно на поддержку семей с детьми в Томской области тратят более шести миллиардов рублей, подсчитали в администрации региона. В эту сумму входят различные меры поддержки. Так, более 18 тысяч семей в регионе получают выплаты на детей от трех до семи лет.

«Социальные контракты заключили 474 семьи», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Выплаты через органы соцзащиты получают более восьми тысяч многодетных семей. Если в малообеспеченной семье рождается третий и последующие дети, семья получает ежемесячную выплату более 15 тысяч рублей. Сейчас в регионе ее оформили 3 763 семьи. Также при рождении третьего или четвертого ребенка в Томской области положен региональный маткапитал. В 2023 году его получили 350 семей.

Напомним, что жители Томска отметили День защиты детей в Городском саду.