Жители Томска за три месяца собрали более 5 млн рублей для помощи детям

Жители Томска собрали более 5 млн рублей для помощи детям. Фото: Ксения Высотина

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» за три места 2023 года смог собрать более 5 млн рублей для помощи тяжелобольным детям. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Благотворительный трехмесячный марафон фонда завершился семейным праздником в Горсаду Томска 1 июня в День защиты детей. В этом году он прошел в 17 раз.

«Всего за три месяца мы получили 5,5 миллиона рублей, в куб фонда томичи пожертвовали 1 июня 50 тысяч рублей, губернатор Томской области Владимир Мазур перевел недостающие средства для братьев Громовых, которым необходимо приобрести прогулочную коляску, которая стоит более 1 миллиона рублей, он перечислил 672 тысячи 450 рублей», — говорится в сообщении.

Также 200 тысяч рублей пожертвовал исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер, от депутатов городской думы поступил переводы в размере 200 тысяч рублей, от депутатов облдумы — 127 600 рублей. Депутат Госдумы от Томской области Галина Немцева помогла закрыть сбор на Анну Сычеву, для которой не хватало 18 763 рубля.

В фонде уточнили, что после окончания марафона сборы не закрываются. Томичи по-прежнему могу оказывать поддержку детям.

Напомним, 1 июня в Городском саду прошел семейный праздник ко Дню защиты детей. Фоторепортаж можно посмотреть на «КП-Томск».